Лондон, , 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.

Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года. Усманов оказался единственным выходцем из России, который вошел в топ-10 самых богатых людей королевства.

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с состоянием 10,23 млрд фунтов стерлингов занял 11-е место, а Роман Абрамович с состоянием 10,16 млрд фунтов стерлингов — 12-е место.

По данным The Sunday Times, первое место занял глава компании по производству электромобилей Джеймс Дайсон. Его состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов стерлингов.

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