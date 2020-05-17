Сеул, , 08:58 — REGNUM Представители Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали «Индекс энергетического перехода-2020», в котором содержатся статистические данные о темпах перехода на возобновляемые источники энергии, собранные со 115 стран мира.

Согласно исследованию, Южная Корея занимает 48-ю строчку рейтинга. Известно, что среди развитых стран Южная Корея занимает 31-е место, что является самым низким показателем за последние три года. В 2018 и 2019 годах страна занимала 30-ю строчку среди развитых стран.

Лидерами списка стали Швейцария, Швеция и Финляндия.

Среди стран «Большой двадцатки» (G20) Великобритания расположилась на седьмом месте, Франция — на восьмом, Германия — на 20-м, США — на 32-м. Среди стран Азии Сингапур на 13-й строчке рейтинга, Япония — на 22-й строчке, Китай — на 78-й строчке.

Представители ВЭФ предполагают, что пандемия коронавируса может оказать негативное влияние на переход на альтернативные источники энергии, однако с другой стороны, может дать новые шансы в случае, если правительства разных стран реализуют долгосрочные стратегии.

Отметим, что при составлении данного рейтинга Всемирного экономического форума оценивается несколько параметров, среди которых: баланс между энергоустойчивостью и доступом к энергетическим ресурсам, экологическая стабильность, доступность цен на энергоресурсы.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе.