Осло, , 08:30 — REGNUM Объём мирового спроса на авиационное топливо в среднем по 2020 году сократится до 4,8 млн баррелей в сутки, или на 33,6% по отношению к уровню прошлого года, говорится в материалах аналитической компании Rystad Energy.

В своём прогнозе эксперты отмечают, что самый низкий уровень потребления (1,9 млн баррелей в сутки) будет зафиксирован в мае текущего года. В апреле, по их сведениям, авиакомпании всего мира расходовали по 2,1 млн баррелей керосина в сутки.

Ожидается, что уже в июле 2020 года объём потребления авиатоплива увеличится до 3 млн баррелей в сутки, и полностью восстановится до уровня 2019-го только в следующем году.

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