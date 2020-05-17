Уфа, , 08:39 — REGNUM Газостанцию, которая будет подавать кислород в лечебные отделения новой инфекционной больницы в Уфимском районе, 16 мая накачали кислородом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, эта газостанция будет подавать кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. А в самое ближайшее время в новое медучреждение поступит необходимое медицинское оборудование.

Отмечается, что одновременно на стройплощадке трудятся более одной тысячи рабочих. Работы ведутся в несколько смен. Уже построены основные корпуса больницы. Сейчас идет монтаж вентиляции и других коммуникаций.

Дорожники заканчивают укладку асфальта и установку опор освещения. В больницу по постоянной схеме уже подана электроэнергия. В помещениях уже где заканчиваются отделочные работы.

Сообщается, что озеленение территории крупномерами также закончено.

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