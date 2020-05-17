Пекин, , 07:32 — REGNUM Китай в период с 1 марта по 16 мая отправил на экспорт товары медицинского назначения на сумму 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд), сообщили 17 мая в пресс-службе китайской таможни.

В весенние месяцы за границу было отправлено 509 млн масок, 216 млн защитных костюмов, 810,3 млн пар очков; 162 млн новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тыс. аппаратов ИВЛ, 264,3 млн инфракрасных термометров, 10,4 млн пар хирургических перчаток.

Основной объём экспорта этих товаров пришёлся на США, Германию, Японию, Францию, Италию.

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