Киев, , 07:23 — REGNUM Депутат парламента Украины от партии «Оппозиционная платформа —За жизнь» Юрий Бойко потребовал немедленно ввести чрезвычайное положение для украинской энергетики. Об этом парламентарий заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Ситуация в энергетике сегодня настолько сложна, что правительство обязано принять решение о введении в отрасли чрезвычайного положения, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить энергетического кризиса», — сказал депутат.

Из-за падения спроса на топливный уголь прекращена работа 30 шахт. Более 40 тыс. горняков простаивают. На складах добывающих предприятий и электростанций находится почти 3 млн т угля.

Украина закупает большую часть электроэнергии из России и Белоруссии. При этом мощности, которые вырабатывает многие украинские электростанции, остаются незадействованными.

Читайте ранее в этом сюжете: «Оппозиционная платформа – За жизнь» объявила бойкот Шмыгалю