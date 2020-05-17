Пекин, , 06:29 — REGNUM Китай запустил строительство нового проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ), сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании China Oil & Gas Piping Network Corporation (PipeChina)., проект расположен в прибрежном городе Лункоу првоинции Шаньдун на востоке Китая. Он станет первым инфраструктурным проектом PipeChina с момента ее основания.

Новый терминал, как ожидается, будет обеспечивать перевалку 20 млн тонн СПГ и поставлять 28 млрд кубометров природного газа в год. Его первая фаза должна быть готова уже к 2023 году.

В то же само время, ожидается, что проект поможет провинции Шаньдун снизить выбросы диоксида углерода на 32 млн тонн в год. Проект предоставит бесперебойный, постоянный и чистый источник энергии регионам Бохайского моря.