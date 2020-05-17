Иркутск, , 06:11 — REGNUM Стоило работникам скорой помощи в Иркутске записать видеообращение, в котором они заявили, что не получали президентских стимулирующих выплат за работу с больными COVID-19, как бы проблема решилась. Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев пообещал, что все сотрудники учреждений, контактирующие с больными коронавирусом, должны получить положенные стимулирующие выплаты, с учетом перерасчета, 17 мая. Информация об этом обнародовал оперативный штаб региона.

По словам Кобзева, на сегодняшний день стимулирующие выплаты получили 796 медицинских работников. На эти цели в общей сложности было израсходовано более 20 млн рублей, из них 5 млн рублей — из регионального бюджета.

«В первоначальной редакции постановления правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь фактор времени учитываться не будет», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин отчитал чиновников, из-за нерасторопности которых не все медики получили положенные апрельские выплаты за борьбу с COVID-19. Уже на следующий день в интернете появился видеоролик, в котором медики скорой помощи в Иркутске заявили о том, что в Приангарье не выполняют распоряжения президента РФ. Врачи, фельдшеры и водители заявили, что на 16 мая 2020 г. они не получили обещанные выплаты стимулирующего характера. В тот же день следственные органы известили о начале проверки.

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