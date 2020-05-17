Эр-Рияд, , 04:47 — REGNUM Обрушившиеся в цене из-за пандемии COVID-19 акции крупных компаний скупаются Государственным инвестиционным фондом, сообщает 17 мая Al Arabiya.

Так, размер приобретенных акций в BP равен 827,8 $млн, в Boeing — 713,7 $млн. Известно о приобретении акций Citigroup и Facebook на сумму в 522 $млн. 495,8 $млн долларов были инвестированы в компанию Walt Disney и 487,6 $млн — Bank of America Corp.

Фонд также увеличил количество акций нефтяносных песков Канады.

Ранее глава фонда Ясир Аль-Румаян заявлял, что фонд намерен использовать любую возможность, связанную с наступившим в связи с пандемией COVID-19 мировым экономическим кризисом.