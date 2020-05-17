Эр-Рияд, , 03:45 — REGNUM Соглашение об остановке на один месяц нефтедобычи на совместном месторождении «Аль-Хафджи» подписали власти Кувейта и Саудовской Аравии, 16 мая сообщает газета Al Rai.

Объект расположен в нейтральной зоне на границе двух государств. Суточная добыча нефти на месторождении составляет примерно 80 тысяч баррелей. Планируется, что работы по извлечению будут приостановлены уже с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовская Аравия объявила о снижении нефтедобычи к июню до 7,5 млн баррелей в сутки.

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