Оттава, , 01:47 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал рассмотреть возможные варианты помощи канадским авиакомпаниям в ситуации кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

«Эта пандемия очень сильно ударило по туристической отрасли и, в частности, по авиаперевозчикам… Поэтому мы продолжим работать с авиакомпаниями, включая Air Canada, чтобы выяснить, как мы можем еще помочь им», — заявил Трюдо.

Ранее авиакомпания Air Canada объявила о сокращении на 60% своего штата, так как авиаперевозчик пытается сохранить средства на фоне снижения авиаперелетов и кризиса из-за коронавируса. Какие именно меры поддержки предложит авиаперевозчикам правительство Канады, Трюдо пока отказался назвать.