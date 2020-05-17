Москва, , 00:45 — REGNUM В Российской Федерации по итогам 2019 года прирост сбережений граждан снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн рублей, до 2,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России.

Так, в 2018 году граждане России хранили свои накопления как на вкладах, так и в наличных (54 и 46 процентов соответственно). Однако в 2019 году граждане практически перестали хранить деньги в наличных.

Экономисты отмечают, что в 2020 году идет оттотк денег со счетов граждан. Частично это объясняется тем, что люди боятся потерять деньги из-за кризиса и забирают свои вклады из банков. Кроме того, в условиях пандемии граждане восполняют выпавшие доходы своими вкладами, а также покупают товары долгого хранения.

По мнению экспертов, в 2020 году граждане смогут отложить на вклады не более 1,3 — 1,5 трлн рублей.