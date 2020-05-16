Рим, , 23:41 — REGNUM Компания Fiat Chrysler обратилась к правительству Италии с просьбой предоставить трехлетний кредит с поддержкой государства, 16 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Fiat Chrysler обратилась к правительству с просьбой оказать помощь итальянскому подразделению производителя автомобилей.

По информации агентства, речь может идти о кредите в размере €6,3 млрд, на который компания может претендовать в рамках мер правительства Италии по поддержке бизнеса в ситуации с эпидемией коронавируса.

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