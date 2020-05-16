Рим, , 23:43 — REGNUM В Италии с понедельника, 18 мая, приступят к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 16 мая сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«С 18 мая открываются магазины розничной торговли, например, одежды и многие и другие, все заведения, связанные с уходом за собой: парикмахерские, салоны красоты. Откроются рестораны, бары, пиццерии, кондитерские кафе-мороженое», — заявил Конте.

Он отметил, что, несмотря на ослабление ограничительных мер в социально-экономической сфере, власти в регионах должны постоянно осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации и держать данную обстановку под контролем. Кроме этого местные власти должны разработать и принять соответствующие инструкции по дальнейшему сдерживанию распространения инфекции в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Италии сообщили, что запрет на посещение страны и поездки между её регионами, введённый из-за распространения коронавируса, будет снят с 3 июня.

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Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Италии зарегистрировано 223 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 31 610 человек. За сутки было выявлено 789 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 242 пациентов.

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