Москва, , 21:09 — REGNUM По базовому прогнозу, российская авиаотрасль окончательно восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в сентябре 2021 года. Об этом 16 мая сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он отметил, что существуют два сценария развития событий: оптимистичный «V-образный» и базовый «U-образный» прогноз восстановления российской авиаотрасли. Согласно первому варианту развития событий ежемесячный пассажиропоток может уже достичь аналогичных показателей годичной давности уже в конце 2020 года, однако к концу текущего года авиакомпании перевезут около 60 млн пассажиров, что составит около 50% от годовых показателей прошлого года.

Читайте также: Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле упал более чем на 90%

Дитрих подчеркнул, что в ведомстве исходят из второго варианта прогноза — «U-образного».

"Прогноз, который мы называем базовым, он U-образный. То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — заявил Дитрих.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что российская авиакомпания «Победа» сможет претендовать на субсидии в рамках государственной поддержки авиаперевозок и авиастроительной отрасли наряду с другими авиакомпаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания «Победа» может претендовать на господдержку – глава Минтранса