Ереван, , 19:23 — REGNUM О самом высоком в 2019 году экономическом росте в Армении за последние 11 лет заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Синьхуа.

По его словам, в минувшем году экономический рост Армении составил 7,6% (по сравнению с 2018 г.). Он назвал это лучшим результатом среди стран Евразийского экономического союза.

Наибольший рост отмечался в сфере услуг и общественного питания — 27,2%. Рост в туристической сфере составил 14,7%, в перерабатывающей промышленности — 12%.

Экспорт товаров из Армении вырос в 2019 году по сравнению с 2018 г. на 10,3%: объём экспорта среднетехнологичной продукции увеличился на 26,9%, высокотехнологичной — на 13,5%.

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