Москва, , 18:03 — REGNUM Российская авиакомпания «Победа» сможет претендовать на субсидии в рамках государственной поддержки авиаперевозок и авиастроительной отрасли наряду с другими авиакомпаниями. Об этом 16 мая сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Внутри суммы все авиакомпании имеют право претендовать на эти меры поддержки», — ответил Дитрих на вопрос журналистов, сможет ли эта дочерняя компания «Аэрофлота» претендовать на господдержку.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на проект постановления минтранса РФ появилась информация, что некоторые российские авиакомпании (в том числе и «Победа», прекратившая полеты в апреле) не смогут получить господдержку, так как главным условием для выделения субсидий от государства является непрекращение пассажирских авиаперевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта РоссииЕвгений Дитрих также выразил надежду на открытие международных авиарейсов в июле.

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