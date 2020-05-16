Москва, , 17:09 — REGNUM В министерстве транспорта России ожидают восстановления объема пассажиропотока на железных дорогах страны к осени, если выход из режима повышенной готовности по коронавирусу пройдет по запланированному сценарию. Об этом 16 мая сообщил журналистам заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев.

По его данным, в настоящее время наблюдается снижение пассажиропотока на поездах как пригородного сообщения, так и дальнего следования, уровень которого составляет 71% и 74% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он подчеркнул, что восстановление объемов пассажирских железнодорожных перевозок зависит от того, каким образом и в каком темпе будет проходить выход из ограничительных мер по коронавирусу, а также «будет ли вторая или третья волна эпидемии».

«Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время. Я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток», — отметил Токарев.

Напомним, ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщал, что в России отмечено значительное падение пассажирских перевозок на всех видах транспорта. Так, в апреле снижение составило порядка 70−95%.

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