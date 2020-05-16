Тайбэй, , 15:46 — REGNUM Прибыль крупнейшей компании Тайваня — Foxconn — в первом квартале 2020 года упала до самого низкого уровня за последние 20 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Чистая прибыль Foxconn в период с января по март 2020 года составила $70,3 млн, что на 90% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Падение прибыли связано со вспышкой коронавирусной инфекции.

В компании ожидают стабилизации финансовых показателей во втором квартале 2020 года. Отмечается, что все основные заводы Foxconn на территории Китая уже возобновили работу.

Компания Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники. В частности, на заводах этой компании собираются устройства Apple, Amazon, Sony, Canon, Xiaomi и OnePlus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что предприятия из цепочки поставок американской компании вернулись к обычным уровням производства.