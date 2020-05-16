Москва, , 15:43 — REGNUM Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов в июле.

«Многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть», — сказал министр.

Он добавил, что для начала необходимо восстановить внутренние перевозки, это может произойти уже в июне. После этого, если ведомство получит соответствующее разрешение, можно открывать международные линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года российские авиаперевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров. Снижение составило аж 91,8% по сравнению с апрелем 2019 года. Пассажирооборот снизился на 93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров.

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