Сеул, , 15:38 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines получила допуск министерства земли, инфраструктуры и транспорта на выполнение регулярных рейсов в Хорватию и Таджикистан, сообщает KBS.

Ранее, в феврале текущего года, компания получила разрешение на выполнение рейсов из Инчхона в Австралию и в Киргизию.

Авиакомпания также получила допуск на выполнение рейсов из Тэгу в Шанхай (Китай), из Кимпхо в Гаосюн (Тайвань), из Тэгу в Чжанцзяцзе (Китай).

Известно, что другая южнокорейская авиакомпания Jeju Air получила разрешение на выполнение рейсов по маршруту Пусан — Шанхай (четыре раза в неделю), Муан — Гуйян (три раза в неделю), Кимпхо — Гаосюн (три раза в неделю), авиакомпания Air Busan — на рейс по маршруту Пусан — Чжанцзянзе, авиакомпания Fly Gangwon — на рейсы по маршруту Янян — Пекин, Янян — Чанчунь, авиакомпания Easter Jet — на рейсы по маршруту Чхонджу — Шанхай, Чхонджу — Чжанцзянзе.