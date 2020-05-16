Владимир, , 15:23 — REGNUM Прокуратура Владимирской области добивается перерасчета выплат медицинским работникам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, ведомство провело проверку информации СМИ о мизерных выплатах и нашло нарушения.

Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства.

Прокурорские представления получили главврачи больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском Вязниковском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, ЗАТО город Радужный.

В нескольких больницах перерасчёты уже произвели. Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области.

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