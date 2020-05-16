Оттава, 16 мая 2020, 14:16 — REGNUM О сокращении 60% сотрудников объявила крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что работу могут потерять от 19 до 22,8 тысяч работников. Это составляет до 60% от их общего числа.
В компании пояснили, что сокращения необходимы для экономии средств и распределения нагрузки при снижении трафика.
Во время пандемии коронавируса число рейсов, осуществляемых Air Canada, сократилось на 95%, 225 самолётов простаивают.