Оттава, , 14:16 — REGNUM О сокращении 60% сотрудников объявила крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada. Об этом 16 мая сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что работу могут потерять от 19 до 22,8 тысяч работников. Это составляет до 60% от их общего числа.

В компании пояснили, что сокращения необходимы для экономии средств и распределения нагрузки при снижении трафика.

Во время пандемии коронавируса число рейсов, осуществляемых Air Canada, сократилось на 95%, 225 самолётов простаивают.