Москва, , 13:40 — REGNUM Поставки российского газа в Германию уменьшатся, однако не прекратятся из-за завершения с 17 мая соглашения о транзите газа из России по польскому участку газопровода «Ямал — Европа», уверен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Теперь отношения (России с Польшей по вопросам поставок газа — ред.) будут, видимо, развиваться в рамках производственной необходимости», — приводит ТАСС слова.

Также эксперт отметил, что мощности теперь будут приобретаться по мере нарастания спроса и в случае спроса низкого, будет сокращаться и транзит газа.

Отметим, газопровод «Ямал-Европа» способен пропускать около 33 млрд куб. м газа и идет по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Участок в Польше составляет 683 км линейной части.