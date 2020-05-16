Москва, , 12:59 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила сервис с информацией о мерах поддержки, которые доступны для предприятий, пострадавших от распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ФНС.

«Всю информацию о доступных мерах поддержки… можно получить в новом сервисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения информации о доступных мерах поддержки достаточно ввести ИНН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

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