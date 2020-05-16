Сеул, , 12:59 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении шестнадцати недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 8,4 вон (~$0,0068), до 1249,3 вон (~$1,01).

Отмечается, что самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где один литр топлива стоит 1 206,8 вон (~$0,98), а самые высокие — в Сеуле (1341,6 вон, ~$1,09). Стоимость дизельного топлива сократилась на 8,3 вон (~$0,0067), до 1060,5 вон (~$0,86).

Эксперты предполагают, что в ближайшее время цены на бензин начнут расти в связи с повышением цен на нефть.