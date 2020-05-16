Рига, , 12:47 — REGNUM Министерство обороны (Минобороны) Латвии планирует поставить на крыло три биплана марки Ан-2, произведённые в период с 1961 по 1982 годы. Об этом пишет 16 мая портал Diena.lv.

По данным журналистов, в данный момент активно эксплуатируется только один из этих самолётов, полностью отреставрированный в 2016 году.

Отмечается, что контракт на восстановление второй машины недавно подписан, и процедура закупки завершена. Заявки на ремонт последнего Ан-2 на балансе министерства обороны Латвии рассматривает специальная комиссия.