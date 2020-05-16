Абуджа, , 12:23 — REGNUM Консорциум, в состав который вошли южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction, японская Chiyoda Corporation и итальянская Saipem SPA, выиграл заказ на строительство производственной линии СПГ в Нигерии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

По их словам, три компании отвечают за проектирование, закупку и строительство производственной линии.

Линия будет построена на острове Бонни-Айленд за 66 месяцев. Общая стоимость проекта составляет 5,18 трлн вон (~$4,2 млрд), из них 40% (2,06 трлн, ~$1,6 млрд) получит южнокорейская компания.

После завершения строительства общая производственная мощность объекта составит 8 млн тонн в год.