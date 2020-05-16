Кишинёв, , 12:14 — REGNUM Молдавия продлила запрет на возобновление регулярных пассажирских и чартерных авиарейсов до 30 июня. Об этом сообщает NewsMaker. md со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, принятое 15 мая.

Согласно решению комиссии, до 30 июня действуют также запреты на международное железнодорожное и автобусное сообщение. Возобновление регулярного международного сообщения станет постепенным и будет зависеть от эпидемиологической ситуации и открытия границ другими государствами.

До 30 июня также продлен запрет на въезд в Молдавию иностранных граждан. Запрет не касается иностранных граждан, являющихся родственниками граждан Молдавии, иностранцев, имеющих долгосрочную визу или вид на жительство, иностранных граждан, которые приехали в Молдавию в целях трудоустройства и имеющих рабочую визу, а также представителей дипломатических миссий, международных организаций и членов их семей.

Вместе с тем в Молдавии разрешен транзит иностранных граждан.

Напомним, Молдавия приостановила регулярное авиасообщение со всеми иностранными государствами 17 марта. Разрешена лишь организация чартерных рейсов, предварительно одобренных комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное агентство автотранспорта Молдавии оштрафовало представителей российских транспортных компаний, перевозивших из России в Молдавию граждан республики без разрешения комиссии по чрезвычайным ситуациям.