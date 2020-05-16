Сингапур, , 11:48 — REGNUM Государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek Holdings вошла в ассоциацию Libra, созданную компанией Facebook для запуска одноимённой криптовалюты. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

В Temasek отметили, что лежащая в основе криптовалюты технология блокчейн может создать новые возможности для бизнеса и серьёзно изменить существующие электронные платёжные сети.

«Наше участие в ассоциации Libra позволит внести свой вклад в создание регулируемой глобальной сети для экономически эффективных розничных платежей», — прокомментировали в сингапурской госкомпании.

Компания Facebook обнародовала планы по запуску собственной криптовалюты летом 2019 года. Для этого была создана ассоциация Libra, в которую вошли более 20 компаний финансового и информационно-технологической сферы. Позже из-за критики со стороны правительств ряда стран, включая Францию и Швейцарию, из ассоциации вышли компании-операторы крупных платёжных систем Visa, MasterCard и PayPal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Швейцарии Ули Маурер заявил, что в текущем виде проект криптовалюты Libra не будет одобрен в Швейцарии.

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