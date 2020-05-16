Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американская компания Apple выпустит новый планшетный компьютер iPad до конца 2020 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика TF Securities Минг-Чи Куо.

По данным эксперта, новый планшет от Apple будет относиться к бюджетному ценовому уровню. Ожидается, что 10,8-дюймовый iPad поступит в продажу во второй половине 2020 года. Сообщается, что также в Apple работают над уменьшенной версией планшетного компьютера, которая будет готова в первой половине 2021 года.

«Две новые модели iPad будут следовать стратегии смартфона iPhone SE, в продажах ставка будет делаться на доступные цены и быстрые чипы», — отметил эксперт.

Он добавил, что в Apple работают над устройством дополненной и виртуальной реальности. Ожидается, что AR/VR-очки от Apple получат название Apple Glasses и начнут выпускаться в 2022 году или позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Apple представила обновлённую версию ноутбука MacBook Pro.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro