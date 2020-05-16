Чита, , 10:42 — REGNUM Руководство Забайкальского края столкнулась с проблемой в осуществлении проектирования объектов программа «Чистая вода», несмотря на то, что глава региона Александр Осиповлично выступал на заседании Госсовета и президент России Владимир Путин одобрил просьбу разрешить взять на эти цели средства из лимитов, доведенных регионам по нацпроектам. Информация об этом, как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, была доведена 15 мая до заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Глава региона попросил помочь с финансированием на разработку проектно-сметной документации для объектов, запланированных на следующие годы.

«По этой программе предусмотрено 800 миллионов рублей в 2021 году, почти 1,5 миллиарда в 2022 году при условии наличия проекта. На эти объекты сейчас проектирования нет. В региональном бюджете средств на это не имеется», — сказал Александр Осипов.

Марат Хуснуллин отметил, что такая ситуация сейчас во многих регионах, получающих финансирование в рамках национальных проектов. Он поставил задачу профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2020 г. правительство РФ поддержало проектирование десяти дополнительных установок по очистке питьевой воды в Забайкалье. На строительство одной из них объявлен аукцион по поиску подрядной организации. В текущем году необходимо спроектировать еще 13 таких установок, которые необходимо построить по плану в 2021 году.

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