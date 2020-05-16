Москва, , 10:30 — REGNUM Государственная корпорация Росатом без сбоев выполняет государственный оборонный заказ, несмотря на то, что это приходится делать в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24».

"Без срывов выполняется гособоронзаказ», — заявил глава Росатома

Также он отметил, что главная задача для корпорации на следующую неделю — начать работу практически в полном составе максимально собранно и организованно.

При этом Лихачев уточнил, что с 18 мая на работу выйдет 246 тысяч работников корпорации, что оставляет 96% от её состава.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об отмене с 18 мая на территории республики Крым режима всеобщей строгой самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, приняли местные власти.