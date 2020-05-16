Москва, , 10:25 — REGNUM Российская компания «Трансмашхолдинг» поставит в Узбекистан пять электровозов серии 3ЭС5К, сообщили в пресс-службе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Российская корпорация открыла финансирование по проекту поставки электровозов для «Узбекистанских железных дорог». Кредитный договор по проекту был подписан в апреле 2020 года с Национальным банком внешнеэкономической деятельности.

Заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян отметил, что ВЭБ. РФ и Внешэкономбанк Узбекистана заключили четыре кредитных соглашения на общую сумму 188 млн евро. В рамках этих соглашений для метрополитена Ташкента поставляются вагоны метро.

Напомним, в ноябре 2018 года Новочеркасский электровозостроительный завод передал Узбекистану два электровоза 3ЭС5К для испытаний. ПО итогам успешных испытаний подписан контракт на поставку.