Сеул, , 09:55 — REGNUM С 11 по 15 мая 9,97 млн домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, размер финансовой помощи оценивается в 6,67 трлн вон (~$5,4 млрд). 15 мая заявки на получение финансовой помощи подали 2 597 831 домохозяйство.

Известно, что наибольшее число заявок было подано жителями провинции Кёнгидо (2,59 млн домохозяйств), жителями Сеула (2,19 млн домохозяйств), жителями Пусана (610 тыс. домохозяйств), жителями Инчхона (582 тыс. домохозяйств), жителями провинции Кёнсан-Намдо (556 тыс. домохозяйств).

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи с 4 мая. В первую очередь поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.

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