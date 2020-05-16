Сеул, , 09:30 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская авиакомпания Air Busan зафиксировала операционные убытки в размере 38,5 млрд вон (~$31,2 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 46,5%, до 93,1 млрд вон (~$75,4 млн).

Известно, что сокращение финансовых показателей связано с закрытием международных маршрутов, сокращением внутренних маршрутов и спроса на авиаперевозки из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что авиакомпания планирует возобновить полёты по международным маршрутам с июля текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операционные убытки южнокорейской компании Jeju Air составили 65,7 млрд вон (~$53,2 млн), Korean Air — 56,6 млрд вон (~$45,8 млн), Asiana Airlines — 208,2 млрд вон (~$168,8 млн), Jin Air — 31,3 млрд вон (~$25,3 млн), а T’Way Airlines — 22,3 млрд вон (~$18,08 млн).