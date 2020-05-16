Киев, , 09:29 — REGNUM Дефицит украинской энергетической отрасли составляет 50 млрд гривен или свыше $1,87 млрд, заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец 15 мая в эфире телеканала «Украина 24».

«На сегодня энергетическая отрасль испытывает дефицит в 50 млрд гривен, из них угольная отрасль испытывает дефицит 16 млрд грн (почти $600 млн — ИА REGNUM)», — рассказала она.

Убытки госкомпании «Энергоатом», занимающейся атомной энергетикой, за первый квартал составили 15 млн гривен или $562 тыс., отметила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на программу с участием и. о. министра энергетики, не пустили депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который хотел задать Буславец неудобные вопросы о тарифах на электроэнергию.

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