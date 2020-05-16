Минск, , 09:27 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы жителей Белоруссии в первом квартале текущего года составили 107,1% по сравнению с их уровнем в первом квартале минувшего года, сообщили 15 мая в пресс-службе Национального статистического комитета Белоруссии.

В общем объеме доходов, по данным Белстата, оплата труда заняла 63,8%, доходы от предпринимательства и иной деятельности — 7,5%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению — 23,8%. 4,9% составили доходы от собственности и прочие доходы.

В статистическом ведомстве республики отметили, что реально располагаемыми денежными доходами являются доходы граждан за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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Напомним, ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в апреле уровень ВВП страны снизился на 1,3%, а начало восстановления экономического роста в стране предполагается с июля текущего года.