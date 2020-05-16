Самара, , 09:24 — REGNUM Медицинский персонал и водители скорой помощи получат дополнительную областную выплату в Самарской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, он принял решение единоразово выплатить врачам скорой помощи по 20 тысяч рублей. Кроме этого, выплату в размере десяти тысяч рублей получат медицинские сестры и фельдшера. А водителям скорой помощи будет выплачено по пять тысяч рублей.

По словам Дмитрия Азарова, эти единоразовые выплаты станут еще одной мерой поддержки медицинского персонала, помимо тех, что уже были озвучены, в том числе и президентом страны Владимиром Путиным.

По словам главы области, соответствующие региональные и федеральные выплаты медицинским работникам, которые работают с носителями коронавируса, уже перечислены получателям. Если кто-то из медперсонала все-таки не получил положенные доплаты, то этим сотрудником нужно написать напрямую губернатору региона, чтобы он принял соответствующие меры для восстановления прав работников медучреждений.

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