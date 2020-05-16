Самара, , 08:23 — REGNUM 34 тысячи защитных костюмов поступили в медицинские организации Самарской области. Об этом 15 мая сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на совещании оперативного штаба региона, передает пресс-служба областного правительства.

По его словам, в Самарской области создан запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Так, 15 мая в регион поступила очередная партия средств защиты: 1,5 тысячи респираторов, пять тысяч бахил и 34 тысячи защитных костюмов.

Всего в области насчитывается 48 тысяч одноразовых костюмов и 1,2 защитных многоразовых комбинезонов. В запасе также более трех тысяч многоразовых респираторов, два миллиона защитных масок и почти 42 тысячи одноразовых респираторов.

Отмечается, что согласно нормам запаса этих средств должно хватать на 14 дней. В Самарской области создан запас на 18 суток. Больницы, подавая заявки, получают все необходимое.

По словам чиновника, в ближайшее время в область поступят защитные очки и многоразовые защитные костюмы.

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