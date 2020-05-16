Кито, , 07:58 — REGNUM Профсоюзы и общественные организации Эквадора назначили на 18 мая проведение сидячей забастовки из-за законопроекта президента республики Ленина Морено о госфинансах, заявила лидер альянса Народный фронт Роcана Паласиос 15 мая в ходе виртуальной пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Речь идет о документе, принятие которого позволит правительству использовать средства Эквадорского института социального обеспечения, а также страховые средства силовых структур, для сдерживания экономического кризиса после окончания пандемии.

Организатор забастовки предупредила, что все участники акции должны соблюдать противоэпидемиологические правила: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля власти Эквадора объявили о создании антикризисного фонда, который будет пополняться за счет взносов граждан и организаций.

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