Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Тайваньская компания TSMC построит в США завод по производству полупроводниковых устройств с мощностью около 20 тысяч интегральных микросхем в месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое предприятие TSMC будет производить микросхемы по современному 5-нанометровому технологическому процессу. Строительство завода в штате Аризона будет начато в 2021 году, производство планируют запустить в 2024 году.

Общие затраты на проект оцениваются около $12 млрд. Отмечается, что новое предприятие создаст 1600 высокотехнологических рабочих мест, ещё несколько тысяч людей будут заняты в косвенном обеспечении производственного процесса.

В мае издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с компанией TSMC о строительстве современного завода по производству интегральных микросхем на территории США. Отмечалось, что американское правительство заинтересовано в строительстве этого завода для снижения зависимости от производственных мощностей в странах Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае министерство торговли США внесло изменения в правила экспорта, направленные на ограничение поставок чипов TSMC китайской компании Huawei.