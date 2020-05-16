Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Китай погружен в вопросы торгового соглашения с США, но американский президент Дональд Трамп «немного потерял вкус» к сделке и поэтому не намерен разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил 15 мая на встрече с журналистами.

По его словам, надо следить за развитием ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в Китае и не хочет общаться с китайским лидером.

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