Москва, , 05:44 — REGNUM К августу 2020 года в России могут закрыться порядка одного миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 16 мая сообщает газета «Известия»

Всего в РФ насчитывается около шести млн субъектов МСП, из которых 2,5 млн являются юридическими лицами и 3,5 млн — индивидуальными предпринимателями (ИП). По прогнозам российских бизнес-объединений — «Опоры России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Деловой России» — до августа значительное число из них будет вынуждено уйти с рынка.

В числе наиболее пострадавших окажутся предприятия сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, непродовольственной розничной торговли.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, на которого ссылается издание, именно в августе Федеральная налоговая служба (ФНС) публикует статистику по числу МСП, что позволит сопоставить новые данные с цифрами 2019 года.

«С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий», — считает Калилин.

Похожую оценку высказывают и представители других бизнес-объединений, при этом, некоторые из них корректируют цифры снижения числа субъектов МСП в сторону увеличения — до 1,3−1,8 млн.

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