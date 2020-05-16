Тегеран, , 07:46 — REGNUM 15 мая генеральный директор таможенного управления иранской провинции Илам заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры с Ираком о возобновлении торговой пограничного терминала Мехран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухолла Голами сделал эти замечания в своём интервью агентству IRNA, заявив, что посол Ирана в Ираке серьезно занимается этим вопросом.

Обращая внимание на распространение коронавируса, также известного как COVID-19, и двухмесячный перерыв в торговой деятельности между Ираном и Ираком через данный пограничный пункт, он отметил: «В настоящее время были приняты необходимые меры для возобновления торговой деятельности через данный терминал».

По словам Голами, пограничный терминал Мехран являлся важнейшим пунктом, через который осуществлялась торговая деятельность между Ираном и Ираком до распространения пандемии коронавируса.