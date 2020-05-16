Тегеран, , 07:54 — REGNUM 15 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Саид Голамреза Ансари заявил, что торговые операции через финансовый механизм взаимодействия ЕС с Ираном, получивший название INSTEX, не удовлетворяют потребности Исламской Республики Иран в нынешних условиях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отвечая на вопрос касательно закупок фармацевтической и медицинской продукции у немецкой компании через INSTEX в первом месяце текущего года, Ансари заявил: «Хотя механизм INSTEX не является убедительным для Ирана, страна начала осуществлять свою деятельность в прошлом 2019 году с использованием этого инструмента».

«Центральный банк Ирана заинтересован в активизации INSTEX», — сказал он, выразив надежду, что в дальнейшем Иран продолжит использовать данный торговый механизм для осуществления импорта продукции из Европы.

Он указал на сотрудничество европейских стран с Ираном в рамках INSTEX и отметил: «Хотя европейские стороны установили сотрудничество с Ираном в этом направлении, вид и количество товаров ограничены, и есть надежда, что европейские стороны сами смогут обеспечить возможность торговли с Исламской Республикой в будущем».