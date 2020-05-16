Тегеран, , 07:57 — REGNUM Исламская Республика Иран запланировала производство 33 миллионов тонн стали в текущем иранском году (начавшемся 21 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 мая.

Статистическое исследование деятельности крупных горнодобывающих компаний, а также дочерних компаний иранской Организации по развитию и обновлению горнодобывающей промышленности (ИМИДРО) в области производства стали в первом месяце текущего иранского года (с 21 марта по 19 апреля), показывает, что материализовано около 5,4 процента от общего объема 33 миллионов тонн стали, который предполагается произвести к концу года.

В первом месяце текущего года металлургическими предприятиями страны было произведено около 1 797 927 тонн стали, что на один процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время Исламская Республика Иран входит в топ-10 крупнейших производителей стали в мире. Ожидается, что страна займёт 7-ю строчку к 2025 году, достигнув производственной мощности в 55 миллионов тонн.