Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер для поддержки американской экономики размером в $3 трлн. Трансляция заседания проходила на сайте палаты.

Согласно законопроекту, около трети всей суммы выделят штатам и региональным властям. Также будет создан фонд размером $200 млрд для сотрудников критически важных отраслей, включая здравоохранение. В законопроекте также предлагается увеличить сумму выплат на семью до шести тысяч долларов США. Еще $75 млрд пойдут на тестирование граждан на наличие коронавируса.

Законопроект теперь поступит на рассмотрение Сената США. Республиканское большинство в Сенате уже заявило, что не намеренно поддерживать эти меры, предложенные демократами. Американский лидер Дональд Трамп также отказался поддержать эту инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент США Дональд Трамп направил $3,9 млрд на поддержку общественного транспорта города Нью-Йорка. Отмечалось, что средства уже поступили в бюджет штата.

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