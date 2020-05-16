Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Американская сеть магазинов одежды J.C. Penney инициировала процедуру банкротства в связи с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.

Согласно официальному заявлению, руководство компании договорилось с кредиторами о списании долгов размеров в «несколько миллиардов долларов США». Однако это решение еще должен утвердить суд в штате Техас. По словам главы компании Джилл Солтау, из-за пандемии коронавирусной инфекции сфера розничной торговли США несет крупные потери.

Отмечается, что J.C. Penney все еще располагает суммой в $500 млн для продолжения работы лишь части своих магазинов. Также компания проведет реструктуризацию.