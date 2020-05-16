Панама, , 02:52 — REGNUM Власти Панамы продлили на месяц запрет на международные перелеты в стране, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение принял авиарегулятор Панамы. Отмечалось, что запрет продлевается до 22 июня ради обеспечения безопасности и здоровья граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент США Дональд Трамп предложил Панаме помощь в борьбе с коронавирусом нового типа. По словам Трампа, значение Панамского канала для мировой экономики серьезно возросло в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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